Telafi çalışma süresi nedir? Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde ulusa seslendi. Başkan Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü'nde 3 saat 50 dakika gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından 100 milyar dolarlık tedbirler 19 madde halinde duyuruldu. Bu maddelerin arasında bazı sektörler için telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması da yer alıyor. Peki, Telafi çalışma süresi nedir? İşte detaylar...

TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR?

Telafi çalışması, 4857 sayılı Kanun'un 64. Maddesinde düzenlenmiş olup; zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma türüdür.

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64. maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

İşveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Aksi halde, işveren bu hakkını kaybetmiş olacaktır. İki aylık süre, çalışılmayan sürenin bitimi tarihinden itibaren başlar. Ayrıca, bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Günlük en çok çalışma süresi ise 4857 sayılı Kanun'un 63. Maddesinde düzenlenmiş olup 11 saattir. Belirtmek gerekir ki tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Yine, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, telafi çalışmasında zamlı ücret söz konusu değildir.