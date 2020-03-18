İSMİ VE MEMLEKETİ AÇIKLANMADI

Bakan Fahrettin Koca, hasta hakkında başka bilgi vermedi.

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, şu ifadelerini kullandı:

Sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında hekim olarak kullanıyorum

Korona virüs ile mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.