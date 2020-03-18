Korona virüs Türkiye son dakika: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp kıtalara yayılan ölümcül koronavirüs kabusu son olarak ülkemizde de bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'de Corona virüsten hayatını kaybeden 1 kişi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamayı az önce yaptı. Peki ölen vatandaşın adı ve memleketi açıklandı mı? Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip corona virüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti. Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.
İSMİ VE MEMLEKETİ AÇIKLANMADI
Bakan Fahrettin Koca, hasta hakkında başka bilgi vermedi.
Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, şu ifadelerini kullandı:
Sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında hekim olarak kullanıyorum
Korona virüs ile mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.
89 YAŞINDAYDI
Hayatını kaybeden kişi 89 yaşında. Çin temaslı bir çalışanından virüsü kaptı.
51 POZİTİF SONUÇ
Bugün yapılan testlerin 51 'i pozitif çıktı.
VAKA SAYISI 98 OLDU
Bakan Fahrettin Koca , bugün sonuçlanan testlerle birlikte toplam vaka sayısının 98 'e çıktığını söyledi.
HASTANEYE GİTMEYİN!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp kıtalara yayılan ölümcül koronavirüs kabusu son olarak ülkemizde de bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum ne? İlk can kaybının ardından süreç nasıl işleyecek? Vatandaşların yapması gerekenler neler? Virüs testi kimlere yapılıyor? Sosyal izolasyonla karantina arasındaki fark nedir? Koronavirüste ilaç durumunda son durum ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin en kritik dönemde olduğunu vurgulayarak tüm merak edilenleri A Haber ekranlarında yanıtladı.
EN KRİTİK DÖNEM
Özlü, panik gerek olmadığını belirterek, "Salgının ikinci dönemindeyiz bence bu en kritik dönem. Türkiye bu dönemi iyi atlatabilirse çok travma yaşamadan çok bedel ödemeden bu süreci yönetebiliriz. Şuanda bulaş zincirinin kırılması gerekiyor vakalarımız var ama bunların hepsi ithal vaka. Şuanda yerli lokal bulaşla gelen vaka yok. Halen olayın kontrol altına olduğunu gösteriyor. Böyle yavaş seyirli olursa eğer çok hasarlı olmayabilir" dedi.
YAPILMASI GEREKEN ÇOK BASİT
Özlü, kimsenin güvende olmadığını vurgulayarak, "Burda neler yapılacağı belli aslında hep söyleniyor fakat vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olması ve tavsiyelere kesinlik uyması gerekiyor. Kimse güvende değil. Yani hiç kimse bana bir şey bize bir şey olmaz diye düşünmesin. Çünkü bir tehdit var ve herkese olan bize de olabilir. Ama bu tehditle başa çıkabilmek için gerekli silahlara sahibiz. Onun için paniğe de gerek yok çaresiz değiliz." ifadelerini kullandı.
EN ÖNEMLİSİ SOSYAL İZOLASYON
Sokaktan eve girdiğimizde ilk yapmamız gerekenin banyoya koşmak olduğunu belirten Özlü, "Zorunla haller dışında evden çıkmamız gerekiyor. Sokaktan geldikten sonra ilk yapmamız gerken banyoya koşmak. Eve gelir gelmez herhangi bir yere oturmadan banyoya girmek elleri yıkamak temizlenmek gerekirse banyo yapmak." dedi.
KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?
TRUMP AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.
Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.
KAN GRUBU ÖNEMLİ
Çinli bilim insanları yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayımladı
2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ
Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi.İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.
A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK
Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.
0 KAN GRUBUNDA RİSK DÜŞÜK
Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre Kovid-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.
Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı.medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor.
Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:
A kan grubu : %37.75
0 kan grubu: %25.80
Araştırmada "AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi.
Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.
Koronavirüsün ilacı bulundu mu? 'Favipiravir' koronavirüs tedavisinde kullanacak
Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.
Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip corona virüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.
Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.
Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.
Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.
Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.
Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.
Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.
Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.
Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." demişti.
BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Çin Büyükelçiliği Twitter hesabından açıklama yaparak "Favipiravir isimli ilacın covid-19 iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014'ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı." diye tweet atttı.
FAVİPİRAVİR NEDİR?
T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.
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