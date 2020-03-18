BİM, A101, Migros, ŞOK ve Carrefour açılış kapanış çalışma saatleri değişti mi? Saat kaçta açılır kapanır?

BİM, A101, Migros, ŞOK ve Carrefour marketlerin şubeleri Türkiye'nin 81 ilinde bulunuyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar bu açıdan marketlerin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Her hafta birbirinden farklı aktüel ürünleri takip eden yüz binlerce insan A101, BİM Market açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour açılış kapanış saatleri nedir? İşte detaylar...
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
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