BİM, A101, Migros, ŞOK ve Carrefour açılış kapanış çalışma saatleri değişti mi? Saat kaçta açılır kapanır?

BİM, A101, Migros, ŞOK ve Carrefour marketlerin şubeleri Türkiye'nin 81 ilinde bulunuyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar bu açıdan marketlerin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Her hafta birbirinden farklı aktüel ürünleri takip eden yüz binlerce insan A101, BİM Market açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour açılış kapanış saatleri nedir? İşte detaylar...

BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00