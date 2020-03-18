Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.03.2020 21:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2020 21:51
    ABONE OL

    fiyatları son 4 yılın dibini gördü! 'dan tarihi petrol itirafı!

    fiyatlarının koronavirüs nedeniyle dibi görmesi en çok ’yı etkiledi. Petrol fiyatlarının son 4 yılın dibin, görmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." dedi. Rusya'nın ana kalemi olan şu an 27,85 dolardan işlem görüyor.

    Rusya'dan tarihi petrol itirafı!

    Peskov, başkent 'da fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

    Petrol piyasalarındaki durumu incelediklerini aktaran Peskov, "Durumu anlamaya, kısa ve orta vade için öngörüler hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız buna bağlı olacak." diye konuştu.

    açısından, fiyatların varil başına 27 dolar seviyesine düşmesinin uygun olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan, Rusya'nın ana kalemi olan şu an 27,85 dolardan işlem görüyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Petrol fiyatları son 4 yılın dibini gördü! Rusya'dan tarihi petrol itirafı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri