ALTININ KİLOGRAMI 320 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 320 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 374 milyon 743 bin 539,01 lira, işlem miktarı ise 4.308,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 389 milyon 992 bin 116,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.