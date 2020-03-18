18 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatlarında geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatlarının seyri merak konusu oldu. Uzmanlar panik alımlarına değinirken, altın alımı için dikkatli olma vurgusu yapıyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi. Bu hafta yaşanan sert düşüşle altın fiyatları tepetaklak olmuştu. İşte, güncel altın fiyatları…
18 MART ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN FİYATI
314,40
314,82
%0,00
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
313,41
313,51
%-0,32
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.538,74
1.539,28
%-0,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
503,03
514,73
%0,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.085,00
2.117,00
%2,37
YARIM ALTIN FİYATI
1.002,92
1.029,46
%0,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.012,13
2.052,62
%0,00
ATA ALTIN FİYATI
2.075,01
2.128,18
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
179,21
179,45
%0,00
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
229,51
229,82
%0,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
286,73
287,11
%0,00
REKOR FİYATLAR TEST EDİLMİŞTİ
Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi.
Çin dışında Güney Kore, İtalya ve İran gibi çeşitli ülkelerde de salgının etkili olmasıyla altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 334 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Altının gram fiyatındaki ani yükselişte hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki artış önemli rol oynadı. Altının ons fiyatı 24 Şubat Pazartesi günü son 7 yılın zirvesi olan 1.689 dolara çıkarken, dolar kuru da 6,16 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Geçen yılın sonunda 1.518 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın da 290 liradan 334 liraya çıktı.
ALTININ KİLOGRAMI 320 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 320 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 374 milyon 743 bin 539,01 lira, işlem miktarı ise 4.308,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 389 milyon 992 bin 116,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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