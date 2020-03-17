Son dakika: Dolar günü nasıl kapattı? 17 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,43 seviyelerinde alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti. Peki, 17 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasaların son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?