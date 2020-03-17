Son dakika: Dolar günü nasıl kapattı? 17 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,43 seviyelerinde alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti. Peki, 17 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasaların son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 308 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 308 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 306 bin 600 lira, en yüksek 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 308 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 883 bin 399,33 lira, işlem miktarı ise 3.782 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 158 milyon 975 bin 385,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.
Küresel ölçekte koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, eknik açıdan dolar/TL'de 6,45'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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