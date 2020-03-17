Devlet daireleri açık mı, kapalı mı sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Özellikle devlet dairelerinde işi olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" kapsamda illere ek bir genelge daha gönderildi. Genelgede kapalı olacak mekanların listesi vatandaşlarla paylaşıldı. Gün içerisinde marketlerden devlet dairelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar devlet daireleri kapalı mı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE DEVLET DAİRELERİ KAPALI MI OLACAK?

Genelgede devlet dairelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanıp kapanmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak. İşte kapalı olan yerler...

Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.