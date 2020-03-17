E-Devlet başvuru ekranı açıldı! Çalışan ve çalışmayan tüm annelere 100 euro ödeme!

Annelere sağlanan devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. Uygulamaya konulan bez ve mama yardımı, devlet desteklerinin en önemli projelerinden biri halini almaya başladı. Yeni doğan bebekleri için anneler, belirlenen şartlara uygunluk göstermesi halinde devlet destekli yardımlardan yararlanabilecek. Peki, kimler bez ve mama yardımı alabilecek? Aranılan şartlar nelerdir? Bez ve mama yardımı sayesinde aileler derin bir nefes aldı. Bakanlık tarafından verilen bez ve mama yardımı ile alakalı tüm detaylar haberimizde! Ayrıca 100 Euro yardımlarla ilgili 2020 yılında beklenen adım atıldı.

Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

• Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.

• Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir.

• Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir.