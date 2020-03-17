GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ

Getir uygulaması üzerinden 24 saat boyunca sipariş verebilirsiniz. Üstelik hafta içi ve hafta sonu yani haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Getir arabaları günün her saati sizlere hizmet vermek adına hazır olarak beklemekte ve ister gece ister gündüz olsun istediğiniz ürünü en kısa sürede adresinize getirmektedir.

CARREFOUR İNTERNETTEN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Carrefoursa.com üzerinden sipariş verebilmek için öncelikle üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Eğer üye iseniz "Üye Girişi" butonunu tıklayarak e-mail ve şifreniz ile giriş yapabilir , eğer üye değilseniz "Üye Ol" butonunu tıklayarak ilgili alanları doldurarak üye girişi yapabilirsiniz.