Evde bakım maaşı alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığına dair araştırmalarını hızlandırdı. Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı alan yüz binlerce kişi aylıkları hangi illerde yatırıldığı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden ya da SMS ile rahatlıkla yapılıyor. Peki, SMS ve e-Devlet ile bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte yatan iller listesi...

17 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli

4- Aksaray 5- Samsun 6- Hatay

7- Sakarya 8- Diyarbakır 9- Osmaniye

10- Antalya 11- Afyonkarahisar 12- Kırıkkale

13- Isparta 14- Kars 15- Erzurum

16- İzmir 17- Zonguldak 18- Ankara