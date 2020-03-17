Corona virüsü aşısı son durum nedir? Korona aşısı bulundu mu?

Korona aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı son durum nedir? Korona aşısı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. ABD'den gelen test haberleri yüzleri güldürdü. İlk aşı denemelerinde 4 kişi üzerinde test yapılmaya başlandığı açıklandı. Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda, halkın kullanımına sunulması 12-18 ay arasında öngörülüyor.
CORONA VİRÜSÜ AŞISI SON DURUM NEDİR?
ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.
Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi.
Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.
Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.
YENİ AŞI GELİŞTİRİLECEK
Pharmaceutical Technology sitesinin haberine göre, ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman BionTech araştırma enstitüsü BionTech ile birlikte yeni tip corona virüse (Covid-19)'a karşı aşı geliştirecek.
Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla yaptığı açıklamada birçok şirketin Covid-19 hastalarını tedavi etmek için ilaç ve aşı geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak, "Pfizer Biontech ile işbirliği yaparak, daha önceki deneyimlerini kullacak ve antiviral tedeviler geliştirecek. Potansiyel bir corona virüs aşısı yaratmak ive bu krizi yenmek için çin bir takım olarka çalışacağız, bilimsel deneyim, teknik beceri ve üretim kapasitemizi birleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Covid-19 pandemisiyle savaşmak için beş temel strateji belirlediklerini açıklayan Pfizer, aşıyı geliştirmek için araştırmacıların virüsün hücrelere verdiği zararı gösteren derin analizler , görüntüleme, serolojik inceleme ve virüs modellemeleri yapacağını açıkladı.
Ayrıca, şirket geliştiren araçların açık kaynak bir platformda yer alacağını ve diğer şirketlerin de verilerini eş zamanlı olarak yayınlayacaklarını duyurdu.
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