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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 10:28
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    • 17.03.2020 10:47
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    Cafeler ? Kafeler açık olacak mı? Kaçta açılacak?

    Cafeler ? Kafeler açık olacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde cafelerin ve Starbucks gibi kurumların kapalı olduğunu gören vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. AVM’ler ise saat 12.00’de açılıp 20.00’de kapanacak. Peki, cafeler Starbucks kapalı mı? İşte yanıtı…

    Cafeler Starbucks kapalı mı? Kafeler açık olacak mı?

    Cafeler ? Kafeler açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası sosyal hayat adeta durdu. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi birçok yerin faaliyeti durduruldu. Peki, cafeler Starbucks kapalı mı?

    STARBUCKS KAPALI MI?

    Dünyaca ünlü kahve firması Starbucks, yeni genelgeye kadar kapalı olacak.

    KAPALI OLAN YERLER

    Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

    Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

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    Haberler Ekonomi Cafeler Starbucks kapalı mı? Kafeler açık olacak mı? Kaçta açılacak?
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