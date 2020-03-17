



Büyük nakliye şirketi United Parcel Service , ticari faaliyetlerde hükümetin artan kısıtlamalarına rağmen kamyon taşımacılığının ve hava teslimatlarının hala devam edeceğini açıkladı.



Küresel olarak 7,100'den fazla ölüme yol açan ve insanların kitlesel olarak tecrit altında kalmasına neden olan koronavirüs, Amazon'da stokların tükenmesine ve bazı teslimatların normalden daha uzun sürmesine neden oldu.