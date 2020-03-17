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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 23:01
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    • 17.03.2020 23:01
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    Banka faizinde yeni adımlar atıldı! 18 Mart ihtiyaç, taşıt ve konut kaça düştü?

    İhtiyaç, taşıt ve konut kaça düştü? Kredi çekmeyi düşünen on binlerce kişi yaklaşık sekiz aylık süreçte güncel oranlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar ise ev ve araba almayı ya da kredi çekerek borçlarını kapamayı düşünenler için bankalar farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor.

    İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kaça düştü?

    İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kredi çekmeyi düşünenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bankalar Mart ayında kredi faizinde yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu fırsatlara belirli tarihler aralığında bir yenisi daha ekleniyor. Uzman kredi faizlerinde yeni düşüşler beklendiği ifade ederken henüz kredi çekmemiş olanlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Konut: 0,94
    Araç: 0,96
    Tüketici: 1.05

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Direkt: 1.45
    İhtiyaç: 1.41
    Taşıt: 1.07
    Konut: 0.97

    FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.45
    İhtiyaç: 0.89
    Konut: 1.23

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 0.97
    İhtiyaç: 0.99
    Konut: 0.95

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    Konut: 0.94
    İhtiyaç: 1.07
    Taşıt: 0.94

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 0.95
    İhtiyaç: 1.05
    Sarıpanjur: 1.05

    YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut: 1.09
    Bireysel ihtiyaç: 1.69
    Taşıt: 1.09

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.11
    İhtiyaç: 1.69
    Tüketici: 1.69

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.24
    Konut: 0.99
    Dijital ihtiyaç: 1.19

    TEB FAİZ ORANLARI

    Konut: 0.97
    Taşıt: 0.99
    İhtiyaç: 0.99

    ING BANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç: 0.89
    Taşıt: 1.04
    Konut: 0.94

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    Haberler Ekonomi Banka faizinde yeni adımlar atıldı! 18 Mart ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kaça düştü?
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