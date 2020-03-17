İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kredi çekmeyi düşünenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bankalar Mart ayında kredi faizinde yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu fırsatlara belirli tarihler aralığında bir yenisi daha ekleniyor. Uzman kredi faizlerinde yeni düşüşler beklendiği ifade ederken henüz kredi çekmemiş olanlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut: 0,94
Araç: 0,96
Tüketici: 1.05
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt: 1.45
İhtiyaç: 1.41
Taşıt: 1.07
Konut: 0.97
FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt: 1.45
İhtiyaç: 0.89
Konut: 1.23
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Taşıt: 0.97
İhtiyaç: 0.99
Konut: 0.95
HALKBANK FAİZ ORANLARI
Konut: 0.94
İhtiyaç: 1.07
Taşıt: 0.94
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt: 0.95
İhtiyaç: 1.05
Sarıpanjur: 1.05
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 1.09
Bireysel ihtiyaç: 1.69
Taşıt: 1.09
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt: 1.11
İhtiyaç: 1.69
Tüketici: 1.69
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
Taşıt: 1.24
Konut: 0.99
Dijital ihtiyaç: 1.19
TEB FAİZ ORANLARI
Konut: 0.97
Taşıt: 0.99
İhtiyaç: 0.99
ING BANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç: 0.89
Taşıt: 1.04
Konut: 0.94
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