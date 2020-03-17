İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kredi çekmeyi düşünenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bankalar Mart ayında kredi faizinde yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu fırsatlara belirli tarihler aralığında bir yenisi daha ekleniyor. Uzman kredi faizlerinde yeni düşüşler beklendiği ifade ederken henüz kredi çekmemiş olanlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut: 0,94

Araç: 0,96

Tüketici: 1.05