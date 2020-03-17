‘Ar-Ge merkezi’ ünvanı kazandı

Kocaeli'de otomasyon alanında çalışan elektrik mühendisi Haluk Özcan'ın 2006'da kurduğu robotik üretim hatları üreten şirket, Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandı. Gölcük'te 5 bin metrekare kapalı alanda 25'i Ar-Ge mühendisi olmak üzere 110 kişinin istihdam edildiği fabrika, ünlü otomobil markalarının robotik üretim hatlarını geliştirip kuruyor. İngiltere ve Almanya'da da açtığı temsilcilikleriyle Avrupa'da otomobil üreten markalara hizmet sunan fabrika, Türk mühendislerince geliştirilen yazılım ve donanımların ihracatını yapıyor.
Robo CEO'su Haluk Özcan, 2006'da şirket için harekete geçtiğini anlatarak, "O zaman yazılım ağırlıklıydı. Babamdan 20 bin lira destek almıştım. Mekanik, elektrik, elektronik ve yazılımsal olarak robotik üretim hatları konusunda anahtar teslim çözümler sunuyoruz" dedi.
Robo CEO'su Haluk Özcan, 2006'da şirket için harekete geçtiğini anlatarak, "O zaman yazılım ağırlıklıydı. Babamdan 20 bin lira destek almıştım. Mekanik, elektrik, elektronik ve yazılımsal olarak robotik üretim hatları konusunda anahtar teslim çözümler sunuyoruz" dedi.
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