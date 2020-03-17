Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    30 kadına iş verdi

    Aydın'da girişimci 'un bahçesinde incir kurutup ten satarak başladığı girişim öyküsü, yıllık 100 ton ürünün işlendiği bir tesisle devam ediyor. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Korkut, ürünlerinin beğeni toplaması üzerine 'den aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle işe koyuldu.

    30 kadına iş verdi
    Aydın'da girişimci Yasemin Korkut'un bahçesinde incir kurutup ten satarak başladığı girişim öyküsü, yıllık 100 ton ürünün işlendiği bir tesisle devam ediyor. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Korkut, ürünlerinin beğeni toplaması üzerine 'den aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle işe koyuldu. Soğuk hava deposunun da bulunduğu 200 metrekarelik bir tesis kuran Korkut, köyde yaşayan 30 arkadaşını iş sahibi yaptı. 'nin dört bir yanına yaklaşık 50 çeşit ürün gönderen Korkut, 2020 sezonu için 'dan gelen siparişle ihracata başlamaya hazırlanıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 30 kadına iş verdi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri