30 kadına iş verdi

Aydın'da girişimci Yasemin Korkut'un bahçesinde incir kurutup internetten satarak başladığı girişim öyküsü, yıllık 100 ton ürünün işlendiği bir tesisle devam ediyor. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Korkut, ürünlerinin beğeni toplaması üzerine KOSGEB'den aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle işe koyuldu. Soğuk hava deposunun da bulunduğu 200 metrekarelik bir tesis kuran Korkut, köyde yaşayan 30 arkadaşını iş sahibi yaptı. Türkiye'nin dört bir yanına yaklaşık 50 çeşit ürün gönderen Korkut, 2020 sezonu için Almanya'dan gelen siparişle ihracata başlamaya hazırlanıyor.
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