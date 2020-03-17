Tren hattına Cengiz imzası! Orta Avrupa’yı Adriyatik’e bağlayacak

Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da 405 milyon euro ihale bedelli 42.6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica- Macaristan Sınırı Tren Hattı ihalesi için imzayı attı. Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak projenin imza törenine; Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, HZ Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Krsic, Türkiye Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Muhammet Cengiz hazır bulundu.
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, projenin ülkesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı ve hızlı bir süre" dedi.
Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu da "Avrupa dahil dünyanın birçok yerinde önemli projeleri hayata geçirdik. O projelerde olduğu gibi bu projede de yüksek kalite standartlarımızı yansıtarak projeyi zamanında teslim etmek birinci görevimiz olacak" diye konuştu. Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'den 10 dev firma teklif vermişti.
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, projenin ülkesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı ve hızlı bir süre" dedi.
Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu da "Avrupa dahil dünyanın birçok yerinde önemli projeleri hayata geçirdik. O projelerde olduğu gibi bu projede de yüksek kalite standartlarımızı yansıtarak projeyi zamanında teslim etmek birinci görevimiz olacak" diye konuştu. Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'den 10 dev firma teklif vermişti.
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