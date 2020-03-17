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    • 17.03.2020 18:51
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    da en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 17 Mart BIST 100 endeksi değer kazanan hisseler

    100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,26’lık düşüşle tamamladı. İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,26'lık düşüşle tamamladı.

    İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İş Finansal Kiralama 2,41 2,21 9,05
    Kartonsan 290,00 272,90 6,27
    T.S.K.B. 0,93 0,88 5,68
    Vakıflar Bankası 4,65 4,45 4,49
    Turkcell 12,56 12,06 4,15
    Halkbank 5,15 4,95 4,04
    Migros Ticaret 18,65 17,99 3,67
    İş Bankası (C) 5,19 5,01 3,59
    Alarko GMYO 9,63 9,33 3,22
    Vestel 9,18 8,91 3,03
    Alarko Holding 3,76 3,65 3,01
    Garanti Bankası 8,39 8,19 2,44
    Akbank 6,09 5,97 2,01
    Hektaş 8,20 8,07 1,61
    Arçelik 14,20 13,98 1,57
    Enka İnşaat 5,68 5,61 1,25
    Kardemir (D) 1,90 1,88 1,06
    Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,03 0,99
    TAV Havalimanları 16,26 16,11 0,93
    Borusan Mannesmann 7,05 7,00 0,71

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