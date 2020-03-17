Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,26'lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,41
|2,21
|9,05
|Kartonsan
|290,00
|272,90
|6,27
|T.S.K.B.
|0,93
|0,88
|5,68
|Vakıflar Bankası
|4,65
|4,45
|4,49
|Turkcell
|12,56
|12,06
|4,15
|Halkbank
|5,15
|4,95
|4,04
|Migros Ticaret
|18,65
|17,99
|3,67
|İş Bankası (C)
|5,19
|5,01
|3,59
|Alarko GMYO
|9,63
|9,33
|3,22
|Vestel
|9,18
|8,91
|3,03
|Alarko Holding
|3,76
|3,65
|3,01
|Garanti Bankası
|8,39
|8,19
|2,44
|Akbank
|6,09
|5,97
|2,01
|Hektaş
|8,20
|8,07
|1,61
|Arçelik
|14,20
|13,98
|1,57
|Enka İnşaat
|5,68
|5,61
|1,25
|Kardemir (D)
|1,90
|1,88
|1,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|2,03
|0,99
|TAV Havalimanları
|16,26
|16,11
|0,93
|Borusan Mannesmann
|7,05
|7,00
|0,71
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