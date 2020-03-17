Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,26'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: