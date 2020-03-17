Koronavirüs affı var mı? Cezaevleri kapatılacak mı, boşalacak mı?

Koronavirüsü tehlikesinden ötürü bazı ülkelerde cezaevinde yatanların virüse maruz kalmaması adına af ilan edildi. Bugün İran 'dan gelen son dakika bilgisine göre 80 binden fazla mahkumun coronavirüs nedeniyle geçici olarak cezaevlerinden çıkarıldığına yer verildi. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, Türkiye 'de de böyle bir durum olur mu? Mahkumlar serbest bırakılır mı? Soruları oldukça merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda Türkiye'deki mahkum aileleri de cezaevlerinde mahkum bulunan yakınları için genel af ilan edilmesini talep ediyor.
MAHKUMLARA KORONAVİRÜS AFFI VAR MI?
Mahkumlara Koronavirüs affı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
İRAN GEÇİCİ OLARAK MAHKUMLARI SALDI
Bugün İran 'dan gelen son dakika bilgisine göre 80 binden fazla mahkumun coronavirüs nedeniyle geçici olarak cezaevlerinden çıkarıldığına yer verildi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda onbinlerce mahkum için İran 'da af çıkmıştı.
EVDE İNFAZ
Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.
DENETİMLİ SERBESTLİK
Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.
AF YASASINDA HANGİ SUÇLAR YOK?
Düzenlemenin terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçları kapsamayacağı öngörülüyor.
40 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Kısa süreli hapis cezaları konusunda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri de uygulanacak. Bu haktan yararlanacak hükümlüler hafta içi dışarıda, hafta sonu hapiste olacak. Gece infazı konusundaki şartları yerine getirenler için de gündüz işe gidebilme imkânı sağlanacak. Bu durumdaki hükümlüler, gündüz dışarıda, gece ise hapishanede kalan cezalarını tamamlayacak. Mevcut mevzuata göre, 6 ayın altındaki cezalar için bu yöntemler uygulanabiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu sürenin 2 yıla çıkarılması planlanıyor. Yasa çıktıktan sonra, 2 yıl ve altında hapis cezası kalanlar, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak.
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