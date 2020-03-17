Koronavirüs affı var mı? Cezaevleri kapatılacak mı, boşalacak mı?

Koronavirüsü tehlikesinden ötürü bazı ülkelerde cezaevinde yatanların virüse maruz kalmaması adına af ilan edildi. Bugün İran 'dan gelen son dakika bilgisine göre 80 binden fazla mahkumun coronavirüs nedeniyle geçici olarak cezaevlerinden çıkarıldığına yer verildi. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, Türkiye 'de de böyle bir durum olur mu? Mahkumlar serbest bırakılır mı? Soruları oldukça merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda Türkiye'deki mahkum aileleri de cezaevlerinde mahkum bulunan yakınları için genel af ilan edilmesini talep ediyor.