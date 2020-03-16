Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.03.2020 23:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2020 23:28
    ABONE OL

    'den bilet değişikliğine ilişkin açıklama: Süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz

    'ndan bilet değişiklik işlemlerine ilişkin açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, ''Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz.'' ifadelerini kullandı.

    THY'den bilet değişikliğine ilişkin açıklama

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkeye uçuş iptal edildi.

    yolcuların işlemlerini, 'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

    YOĞUN TALEP GELDİ
    Türk Hava Yolları'nın iade ve düzenleme yapacağını bildirmesinin ardından THY internet sitesi ve acentalarında yoğunluk oluşmasının ardından işlemlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

    ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ
    Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sorunun çözüme kavuşturulacağını duyurdu. Üstün yaptığı açıklamada, "1933 yılından bu yana bu toprakların dert ortağıdır. Bayrak taşıyıcı olarak bu zorlu günlerde de vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz." ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi THY'den bilet değişikliğine ilişkin açıklama: Süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri