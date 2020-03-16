Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkeye uçuş iptal edildi.

Türk Hava Yolları yolcuların işlemlerini, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

YOĞUN TALEP GELDİ

Türk Hava Yolları'nın iade ve düzenleme yapacağını bildirmesinin ardından THY internet sitesi ve acentalarında yoğunluk oluşmasının ardından işlemlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sorunun çözüme kavuşturulacağını duyurdu. Üstün yaptığı açıklamada, "1933 yılından bu yana bu toprakların dert ortağıdır. Bayrak taşıyıcı olarak bu zorlu günlerde de vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz." ifadelerini kullandı.