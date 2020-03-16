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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:21
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    • 16.03.2020 09:26
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    Son dakika: 'in indirimi sonrası fiyatlarında sert düşüş

    Son dakika haberi... ABD Merkez sı'nın (), Covid-19 salgınına karşı, i yüzde 0.0-0.25 aralığına indirmesinin ve ardından faiz indiriminin sürebileceğine ilişkin sinyal vermesinin etkisiyle fiyatları yüzde 3.0 dolayında düştü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.40 düşüşle 32.66 dolara gerilerken, ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.02 düşüşle 31.09 dolara indi.

    Fed'in faiz indirimi sonrası petrol fiyatları yüzde 3.0 düştü
    Başkanı Jerome Powell ise, yaptığı açıklamada bu aşamada negatif lere gereksinim olmadığını ve böyle bir adımın ABD için uygun bir politika olacağına inanmadığını vurguladı.

    Fed kararından sonra, Brent ün varil fiyatı yüzde 3.40 düşüşle 32.66 dolara gerilerken, ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.02 düşüşle 31.09 dolara indi.




    Avrupa Merkez sı (), Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.




    ECB açıklamasına göre, Covid-19 karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası katılıyor.

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