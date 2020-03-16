Yaşanan gelişmelerle birlikte petrol fiyatları düşecek mi sorusu milyonlarca kişinin aklına geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6.04'dan 5.53 liraya düştü. İzmir'de de benzin fiyatı 6.14 liradan 5.63 lira.
PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ
ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 7-13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 683'e çıktı.
Uzmanlar brent petrolde teknik olarak 32,70 ile 33,23 dolar aralığının direnç, 32,17 ile 31,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü.
Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili saat 16.31 itibarıyla 29,55 dolar seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü.
Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğinde OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.
Her iki ülkenin geçen hafta küresel petrol piyasasında pazar paylarını artırmak için nisandan itibaren üretim miktarlarını yükselteceğini açıklaması ise petrol piyasasında arz fazlasının artacağına işaret ediyor. Bu durum fiyatların düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.
TARİHİN EN SERT DÜŞÜŞÜ YAŞANDI
Ticaret savaşının ardından yorgun düşen piyasalar, Kovid-19 salgını ve petrol şokunun ardından gelişen sermaye girişlerinde ani duruş riski ile tarihin en sert düşüşünü yaşadı. Bu gibi durumlarda güvenli liman olarak görülen "altın" gibi varlıklarda da likidite endişeleriyle sert değer kaybı görüldü.
Sadece bu hafta, Rusya'da RTS endeksi yüzde 23'ün üzerinde düşüş yaşarken, Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti. ABD'de borsalarında ise tarihin en hızlı düşüşleri görüldü ve Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde ortalama yüzde 18 kayıp yaşandı.
Uluslararası piyasalarda altının onsu geçen haftaki yüzde 5,2'lik kazancını geri verirken, Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.700 dolardan düşüşe geçti ve yeniden 1.600 doların altına indi.
Brent petrolün varil fiyatı ise ocakta yüzde 15, şubatta yüzde 11,1 gerilemesinin ardından mart ayında tarihinin en sert düşüşlerinden birini kaydetti. Fiyatlar, 9 Mart'ta tarihin en sert düşüşlerinden birini kaydederek 31,1 dolara kadar gerilerken, 13 Mart itibarıyla aylık bazda da yüzde 30'un üzerinde azalışla 33-34 dolar bandında bulunuyor.
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