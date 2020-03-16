Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri yaşanırken sert düşüş yaşandığı görülüyor. Altının ons fiyatı bin 500 doların altına geriledi. Koronavirüs tehdidiyle nakite kaçış küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Ons altın fiyatı yüzde 5'i aşan düşüşle bin 500 doların altına geriledi. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Analistler, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini belirtti.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.
ALTININ KİLOGRAMI 304 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 300 bin lira, en yüksek 322 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5 azalışla 304 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 684 milyon 971 bin 125,79 lira, işlem miktarı ise 5.425,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 324 bin 955,18 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,18 azalışla 303,60 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.020,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 5,18 düşüşle 303,60 liradan işlem gördü.
REKOR FİYATLAR TEST EDİLMİŞTİ
Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi.
Çin dışında Güney Kore, İtalya ve İran gibi çeşitli ülkelerde de salgının etkili olmasıyla altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 334 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Altının gram fiyatındaki ani yükselişte hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki artış önemli rol oynadı. Altının ons fiyatı 24 Şubat Pazartesi günü son 7 yılın zirvesi olan 1.689 dolara çıkarken, dolar kuru da 6,16 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Geçen yılın sonunda 1.518 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın da 290 liradan 334 liraya çıktı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.
Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurduğuna dikkati çeken analistler, alınan kararlar sonrası 1.575 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatının daha sonra gerileyerek 1.530 dolar civarında dengelendiğini ifade etti.
Analistler, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini belirtti.
Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini anımsattı.
Teknik açıdan altının onsunda 1.516 doların destek, 1.560 doların direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 310-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
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