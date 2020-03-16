Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumunun ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle 6 ülkeyle daha uçuşlar durdurulacağı belirtildi. Vatandaşlar bu kapsamda "Uçuş yasağı ülkeler hangileri?" sorusuna yanıt arıyor.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE UÇUŞ YASAĞI OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?
İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yarın yerel saat 08.00 itibariyle uçuşlar yasaklanmış olacak.Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.
Cuma günü kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'den, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşların 14 Mart saat 08.00'den itibaren, 17 Nisan tarihine kadar askıya alınmıştı.
CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?
Dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 18'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Coronavirüs tehlikesine karşı verdiğimiz mücadelede en güçlü ortaklarımızdan birinin siz değerli medya mensuplarını olduğunu belirtmiştik.
Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Tümüyle uydurmaydı. Panik duygusaldır akla uygun değildir. Sağ duyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.
Normal hayatlarımıza döneceğiz.
Laboratuvar sayısı 6'dan 16'ya çıkacak.
Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar duracak. Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıktı.
Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut.
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