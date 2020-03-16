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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 10:10
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    • 16.03.2020 10:11
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    Milyonlara büyük müjde geldi! Çalışmadığınızda devlet 1962 tl maaş veriyor!

    Sigortalı olarak çalışanların Kurumu ()’ya bildirilmesinin ardından sağlık sorunu yaşaması durumunda devlet güvencesine alınır. Rapor parası olarak isimlendirilen uygulama sigortalı olarak çalışanların kaza geçirmesi ya da sağlık sorunu ile karşılaşması durumunda iş hayatından uzak kaldıkları döneme maaşlarından kesilir. Bu durumun çalışanlara mağduriyet yaşatmaması adına hastalık ya da kaza durumlarını raporlandırmaları halinde rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödeneği alabilirler. Peki, rapor parası nedir? Kimler rapor parası hakkından yararlanabilir? İş göremezlik ödeneği ne kadardır? Gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, rapor parasına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

    Milyonlara büyük müjde geldi! Çalışmadığınızda devlet 1962 tl maaş veriyor!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya bağlı 4A, 4B ve 4C bünyesinde çalışanların, iş hayatı sırasında sağlık sorunuyla çalışamadıkları günlere dair rapor alması durumunda maaşlarından yapılan kesintiler kurum tarafından karşılanır. Malulen emeklilik ile karıştırılan rapor parası, iş gücü kaybının olmadığı ve çalışanın işe dönmesinin garanti olduğu durumlar için geçerlidir. İş göremez ödeneğinden yararlanmak için çalışanların SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirce çalışanların raporu olsa dahi ödenekten yararlanması söz konusu olmaz.

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