Milyonlara büyük müjde geldi! Çalışmadığınızda devlet 1962 tl maaş veriyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya bağlı 4A, 4B ve 4C bünyesinde çalışanların, iş hayatı sırasında sağlık sorunuyla çalışamadıkları günlere dair rapor alması durumunda maaşlarından yapılan kesintiler kurum tarafından karşılanır. Malulen emeklilik ile karıştırılan rapor parası, iş gücü kaybının olmadığı ve çalışanın işe dönmesinin garanti olduğu durumlar için geçerlidir. İş göremez ödeneğinden yararlanmak için çalışanların SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirce çalışanların raporu olsa dahi ödenekten yararlanması söz konusu olmaz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ