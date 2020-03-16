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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 22:43
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    • 16.03.2020 22:53
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    Koronavirüs piyasaları vurdu! En iyi direnç gösteren ülke oldu

    ’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs binlerce ölüme sebep oldu. Küresel çapta salgına dönüşen koronavirüs dünya piyasalarını da derinden sarstı. Avrupa ve Amerika ları adeta çöküşe geçti. Korona krizine karşı gelişmekte olan ülkeler arasında ise en iyi direnç gösteren ülkenin olduğu ortaya çıktı.

    Koronavirüs piyasaları vurdu!

    'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Siyasetten spora, sanata, seyahate kadar bir çok alanı etkilene ölümcül virüs ülke ekonomilerini de derinden sarstı.

    İş alanında birçok sektörü etkileyen koronavirüs sebebiyle Avrupa ve Amerika ları adeta çöküşe geçti.

    FED PEŞ PEŞE FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ
    ABD Merkez Bankası (), Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki FOMC toplantısı öncesi ikinci kez indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Banka, ayrıca, 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolar parasal genişleme yapacağını duyurmuştu.

    Fed'in hamlelerine rağmen toparlanamayan borsası sert düşüşünü sürdürdü.

    TÜRKİYE EN İYİ DİRENÇ GÖSTEREN ÜLKE OLDU
    Koronavirüs dünya genelinde etkisini derinden hissettirirken virüse karşı alınan tedbirler ve önlemlerle virüsten en az etkilenen ülkelerin başında geldi.

    28 Şubat – 16 Mart Tarihleri arasında ülkelerin borsa ve kur değişimlerini gösteren grafikleri incelediğimizde borsası en az seviyede düşüş yaşayan ülke Türkiye olurken gelişmekte olan ülkelerin para birimleri içinde en az değer kaybı yaşan ülke de Türkiye oldu.


    1. Grafik: Korona krizinde büyük ekonomilerin borsalarındaki kayıplar


    2. Grafik: Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin durumu

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