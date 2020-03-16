Türkiye'de koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vakaların görüldüğü illeri öğrenmek istiyor. Dün gece saatlerinde son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 18'e yükseldiğini açıkladı. Peki, Türkiye'de kaç kişide koronavirüs var? Corona virüs hangi il ve ilçelerde çıktı? Corona dünya canlı haritası
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE KORONAVİRÜS VAR?
Dün akşam açıklamaya yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 18'e yükseldiğini belirtti.
"Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadesini kullanan Koca, bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı açıklayacağını bildirdi.
Koca, yeni tip koronavirüsle mücadelenin bugüne kadar sıfır vaka başarısıyla sürdürüldüğünün altını çizerek, "Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni bir safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım, virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur." diye konuştu.
CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI
"184 KORONA HATTI"
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı'nın (SABİM) "ALO 184 Korona Danışma Hattı" olarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız şikayetleri olması durumunda, bu hat üzerinden hizmet alabilecekler. Uzman hekimlerimizin de görev aldığı bu rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vereceğiz. Vatandaşlarımızın destek hattımız sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.
"POZİTİF VAKALAR VAR"
Bakan Koca, dün akşam yeni vakaların olduğu bilgisini paylaştığını, dün için hasta sayının toplam 18 olduğunu anımsattı.
"Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadesini kullanan Koca, bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı açıklayacağını bildirdi.
Koca, yeni tip koronavirüsle mücadelenin bugüne kadar sıfır vaka başarısıyla sürdürüldüğünün altını çizerek, "Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni bir safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım, virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur." diye konuştu.
"NORMAL HAYATLARIMIZA DÖNECEĞİZ"
Virüse karşı ilk mücadelenin sınırlarda verildiğini belirten Koca, şöyle devam etti:
"Bu mücadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olanları 83 milyon adına uyarıyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyin. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayın. Her şeye rağmen dönen, ilk 14 gün kendinin gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza döneceğiz."
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