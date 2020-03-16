Türkiye'de koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vakaların görüldüğü illeri öğrenmek istiyor. Dün gece saatlerinde son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 18'e yükseldiğini açıkladı. Peki, Türkiye'de kaç kişide koronavirüs var? Corona virüs hangi il ve ilçelerde çıktı? Corona dünya canlı haritası

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE KORONAVİRÜS VAR?

Dün akşam açıklamaya yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 18'e yükseldiğini belirtti.

"Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadesini kullanan Koca, bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı açıklayacağını bildirdi.

Koca, yeni tip koronavirüsle mücadelenin bugüne kadar sıfır vaka başarısıyla sürdürüldüğünün altını çizerek, "Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni bir safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım, virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur." diye konuştu.