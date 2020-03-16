Evlenene tazminat

Kadın çalışan nikahın yapılmasından sonra 1 yıl içinde işverene başvurduğunda her çalıştığı yıl için 30 günlük brüt ücreti kıdem tazminatı olarak alabiliyor. Burada kadının evlilikten sonraki gün başvurması ile 11 ay sonrasında başvurması arasında bir fark yok. Tek şart 1 yılın geçmemiş olması. Burada istifa dilekçesi önemli. Dilekçede ayrılık gerekçesinin evlilik olduğunu açıkça belirtmeniz ve evlilik cüzdanını eklemeniz gerekir. Benim tavsiyem, dilekçelerin noter vasıtasıyla gönderilmesidir. Kadın çalışanın kıdem tazminatını alıp ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmasında sakınca yoktur.Emeklilik şartları 20 yıl, 51 yaş ve 5750 gün. 1995'ten sonra doğumları varsa borçlanabilir ya da çalışarak primlerini tamamlayabilir. Bunlara imkan yoksa 3600 günden de emeklilik şansı var. Ancak orada da yine primi eksik. Ayrıca 58 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.