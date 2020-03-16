Çarpıp kaçan faturayı öder

Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse, gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır. Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla bu hasarı kendisine rücu edebilir. Kaza sonucunda her iki sürücü tarafından görüntülenen fotoğraflar kaza tespit tutanağında yer alır. Tutanak, aracın sigortası için önemli bir aşamadır. 3 iş günü içinde sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir. Kaza oranına 5 iş günü içinde itiraz edilebilir.