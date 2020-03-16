TOKİ İstanbul Tuzla 3+1 kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Tuzla kurası nerede çekilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul ili Tuzla ilçesi 2+1 konutlarının kura çekilişi bugün yapıldı. 3+1 konutları için başvuru yapan on binlerce vatandaş 2+1 kura sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte TOKİ İstanbul Tuzla 3+1 kura çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ Tuzla kurası nerede çekilecek? İşte kura çekiliş tarihi, saati ve çekileceği yer...

TOKİ İSTANBUL TUZLA 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 17 Mart 2020 Salı saat 09:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL TOKİ DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 18 Mart 2020 Çarşamba saat 10:00 (2+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 19 Mart 2020 Perşembe saat 10:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma saat 10:00 BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ