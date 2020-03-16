Altın fiyatları neden düştü? Yılın ilk günlerinden beri adım adım yükselen altın fiyatları haftaya çok sert bir düşüşle başladı. Koronavirüs kaynaklı belirsizlik nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına hücum etti. Ancak bu hafta başındaki gelişmeler nedeniyle altın fiyatları gevşedi. 16 Mart itibariyle altının ons fiyatı yılın dibini gördü. Peki, altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte yanıtı…

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Koronavirüs tehdidiyle nakite kaçış küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Altın piyasası da koronovirüs endişesinden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yüzde 5'i aşan düşüşle bin 500 doların altına geriledi.

Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerin merkez bankalarınca açıklanan destek paketleri, piyasalardaki panik havasının dağılmasına yeterli olmadı. Bugün, Avrupa borsaları, ABD vadelileri ve Asya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken; Borsa İstanbul'da da yüzde 7'yi aşan kayıplar yaşanıyor.