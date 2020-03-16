Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.03.2020 15:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2020 15:06
    ABONE OL

    neden düştü? Altında sert düşüş sürüyor! 2020 yılının dibini gördü!

    Günlerdir yükselişte olan altının grafiği bir anda aşağı yöne döndü. sert düşüş yaşarken, uzmanlar bu düşüşün devam edebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki, ? Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı satış baskısı devam ederken altın fiyatlarının da yılın en düşük seviyelerini gördüğü belirtiliyor. Spot altının ons fiyatı bu yıl ilk kez 1500 doları gördü. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

    Altın fiyatları dibe vurdu!

    Altın fiyatları neden düştü? Yılın ilk günlerinden beri adım adım yükselen altın fiyatları haftaya çok sert bir düşüşle başladı. Koronavirüs kaynaklı belirsizlik nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına hücum etti. Ancak bu hafta başındaki gelişmeler nedeniyle altın fiyatları gevşedi. 16 Mart itibariyle altının ons fiyatı yılın dibini gördü. Peki, altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte yanıtı…

    ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

    Koronavirüs tehdidiyle nakite kaçış küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Altın piyasası da koronovirüs endişesinden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yüzde 5'i aşan düşüşle bin 500 doların altına geriledi.

    Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerin merkez bankalarınca açıklanan destek paketleri, piyasalardaki panik havasının dağılmasına yeterli olmadı. Bugün, Avrupa borsaları, ABD vadelileri ve Asya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken; Borsa İstanbul'da da yüzde 7'yi aşan kayıplar yaşanıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Altın fiyatları neden düştü? Altında sert düşüş sürüyor! 2020 yılının dibini gördü!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri