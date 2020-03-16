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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 13:20
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    • 16.03.2020 13:35
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    2020 yılı da vergi ve ? !

    2020 yılında milyonlarca vatandaş 'da vergi, , sicil affı ve 5000 bin güne maaş bağlanacak mı? Sorularını araştırıyor. 4 milyonu aşkın vatandaş yasa ile gelmesi beklenen vergi affını bekliyor. Vergi , trafik cezası , vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, lerin silinmesi ve yapılandırılmasına ilişkin müjdeli haberin verileceğini güne odaklanmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Alabayrak vergi affına ilişkin yaptığı açıklama ile son noktayı koymuştu. Peki 2020 Torba yasa görüşmesi ne zaman yapılacak? KYK ları silinecek mi? Vergi affı bekleyenler için müjdeli haber ne zaman verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

    2020 yılı torba yasada vergi KYK ve sicil affı var mı?

    Başta KYK borcu, Vergi ve sicil affı bekleyen vatandaşlar, gözleri bu hafta düzenlenecek olan meclis görüşmelerine çevirdi. 40 Maddeli kanun teklifi için mesai yapacak olan milletvekilleri, bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tekliflerini görüşmeye açacak. 2020 Torba yasa görüşmelerinde gaziler ve maluller 20 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü şartını sağlamaları durumunda maaş alabilecek. KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılı torba yasada vergi KYK ve sicil affı var mı? 5000 güne maaş bağlanacak!
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