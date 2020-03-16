Başta KYK borcu, Vergi ve sicil affı bekleyen vatandaşlar, gözleri bu hafta düzenlenecek olan meclis görüşmelerine çevirdi. 40 Maddeli kanun teklifi için mesai yapacak olan milletvekilleri, bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tekliflerini görüşmeye açacak. 2020 Torba yasa görüşmelerinde gaziler ve maluller 20 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü şartını sağlamaları durumunda maaş alabilecek. KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

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