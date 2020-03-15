Stok var panik olmayın

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, virüs salgını nedeniyle bakliyat ürünlerine olan talebin karşılanmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, 2 yıl yetecek stokların bulunduğunu fiyatın da artmadığını bildirdi.
Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, virüs salgını nedeniyle bakliyat ürünlerine olan talebin karşılanmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, 2 yıl yetecek stokların bulunduğunu fiyatın da artmadığını bildirdi.
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