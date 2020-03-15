İTO’dan fiyat tepkisi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Coronavirüs sebebiyle halkımızda oluşan duyarlılığı haksız kazanca çevirmekten çekinmeyenlere, ticaret ahlakıyla bağdaşmayan davranışlar içine girenlere yasal cezai işlemi uygulayacağız" dedi.
İTO Başkanı ŞekibAvdagiç, "Coronavirüssebebiyle halkımızdaoluşan duyarlılığı haksızkazanca çevirmektençekinmeyenlere, ticaretahlakıyla bağdaşmayandavranışlar içinegirenlere yasal cezaiişlemi uygulayacağız"dedi.
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