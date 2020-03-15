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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 Gazete
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    İTO’dan fiyat tepkisi

    İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Coronavirüs sebebiyle halkımızda oluşan duyarlılığı haksız kazanca çevirmekten çekinmeyenlere, ticaret ahlakıyla bağdaşmayan davranışlar içine girenlere yasal cezai işlemi uygulayacağız" dedi.

    İTO’dan fiyat tepkisi
    İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Coronavirüs sebebiyle halkımızda oluşan duyarlılığı haksız kazanca çevirmekten çekinmeyenlere, ticaret ahlakıyla bağdaşmayan davranışlar içine girenlere yasal cezai işlemi uygulayacağız" dedi.

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