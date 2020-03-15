Rapor alan işçiye para devletten

Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle tedbirler artırıldı. Özellikle çalışan kesimle ilgili uzaktan çalışma ve rapor gibi seçenekler gündeme getiriliyor. Risk taşıyan ya da hastalananlar 14 günlük rapor alabiliyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa ve rapor aldıysanız 14 gün için ücretiniz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. Rapor parası hesaplanırken raporlu olunan günlerin üçüncü gününden itibaren hesaplama yapılıyor. Hesaplama yapılırken son üç aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek miktar ortaya çıkartılıyor. Asgari ücretli bir çalışan 14 gün için 785 lira alırken yüksek maaşta üst sınır 5.886 liraya kadar çıkıyor.
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