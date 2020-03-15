Turkcell’den uzaktan eğitime 6 GB internet

tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell de harekete geçti. Şirket, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteğini, 3 GB daha ilave ile toplam 6 GB'a çıkartıyor. Fiber kullanan Turkcell'liler de EBA altyapısından sınırsız şekilde yararlanabilecek. BiP uygulamasındaki Keşfet bölümünde yer alan EBA kanalı takip edilir. "6 GB Paketinizi Aktifleyin" butonuna tıklanır. 6 GB paketi tanımlanır.