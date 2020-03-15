Konutta faiz 0.97’ye düştü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye indirdi. TEB'in kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 faizle kredi kullanacak.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye indirdi. TEB'in kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 faizle kredi kullanacak.
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