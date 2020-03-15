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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 Gazete
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    Konutta faiz 0.97’ye düştü

    Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye indirdi. TEB'in kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 faizle kredi kullanacak.

    Konutta faiz 0.97’ye düştü
    Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye indirdi. TEB'in kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 faizle kredi kullanacak.

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