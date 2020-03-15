2020 yılının Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde EYT ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Bu anlamda daha önce EYT'lileri üzen haberler gelmişti. Şimdi ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili vekiller, istişare toplantılarının ikincisini gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan'a yeni bir sistem önerilmişti. EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ