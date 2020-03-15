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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:50
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    • 16.03.2020 09:50
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    'liler için yeni bir sistem mi geliyor? 16 Mart EYT son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'a sunuldu

    16 Mart son dakika haberleri... Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılma meselesi uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. bir milletvekili, Başkan Erdoğan'a EYT'lilerle ilgili sıkıntıları dile getirerek, yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunmuştu. Toplantıda bir milletvekili emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirmişti, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu açıklanmıştı.

    EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? Başkan Erdoğan'a sunuldu

    2020 yılının Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde EYT ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Bu anlamda daha önce EYT'lileri üzen haberler gelmişti. Şimdi ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili vekiller, istişare toplantılarının ikincisini gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan'a yeni bir sistem önerilmişti. EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında.

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