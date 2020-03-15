Taşeron işçilerin 2020 yılı toplu iş sözleşme görüşmelerinde konuşulacak olan maaş zammı rakamları öngörüleri haberimizde yer almaktadır. Maaş zammı konusunda çok uzun zamandır düzenleme bekleyen taşeron işçiler Çalışma Bakanlığı'ndan bu düzenlemeyi alamadılar. Bu kapsamda KHK ile birlikte açıklanan mali ve sosyal haklar tablosuna göre 2020 yılı bekleyen işçiler, önümüzde ki süreçte bu alanda istedikleri oranlarda adım atılması istiyorlar. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

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