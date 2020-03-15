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    • Ekonomi
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    • 16.03.2020 09:47
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    Taşerona maaş mı artışları için kulis rakamları! 4D'li kadrolu taşeron işçi Haziran ayı aylık maaşı kaç para olacak?

    Taşeron İşçi – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. 2020 yılı maaş mı için masada olan tüm rakamlar... 2020 yılında maaşlarına zam alacak olan taşeron işçilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağına ilişkin bazı kulis bilgiler konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda taşeron işçilerin alabilecekleri maaş zammı konusuna ilişkin muhtemel zam oranlarına dair değerlendirmeleri paylaşıyoruz. İşte 2020 yılı toplu iş sözleşmeleri öncesi konuşulan maaş zammı rakamlar ve taşerona için kulis rakamları!

    4D'li KHK kadrolu taşeron işçi Haziran ayı aylık maaşı kaç para olacak?

    Taşeron işçilerin 2020 yılı toplu iş sözleşme görüşmelerinde konuşulacak olan maaş zammı rakamları öngörüleri haberimizde yer almaktadır. Maaş zammı konusunda çok uzun zamandır düzenleme bekleyen taşeron işçiler Çalışma Bakanlığı'ndan bu düzenlemeyi alamadılar. Bu kapsamda KHK ile birlikte açıklanan mali ve sosyal haklar tablosuna göre 2020 yılı bekleyen işçiler, önümüzde ki süreçte bu alanda istedikleri oranlarda adım atılması istiyorlar. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

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    Haberler Ekonomi Taşerona maaş zammı artışları için kulis rakamları! 4D'li KHK kadrolu taşeron işçi Haziran ayı aylık maaşı kaç para olacak?
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