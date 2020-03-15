Korona son durum nedir? Corona virüs canlı haritası Türkiye'de vakaları araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs etkisini genişleterek sürdürüyor. Türkiye'de de ilk vakalar görülmeye başlandı. Dünya genelinde vaka sayısı 150 bine ulaştı. Ölen sayısı ise 5,500'ü geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamalara göre; Türkiye'de kaç kişide Corona var sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizden corona virüs canlı haritasına ulaşabilir ve hem Türkiye hem de dünyadaki son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, Corona canlı haritası!

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