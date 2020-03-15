Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.03.2020 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2020 10:00
    ABONE OL

    15 Mart Pazar Koronavirüs son durum 'de kaç kişide çıktı? Corona (Korona) virüs canlı yayın haritası!

    15 Mart Pazar Koronavirüs son durum 'de kaç kişide çıktı? Soruları son dakika olarak vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde Corona virüs canlı haritasını paylaşıyoruz. Anı anına gelişmeleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de son vaka sayısı 6'ya çıkmıştı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı. Dünya genelinde açıklanan son rakamlara göre başta olmak üzere birçok ülkede ölü sayısı artıyor. ise hastalığın kontrolünde büyük ilerleme kaydetti. Haberimizden corona virüs canlı haritasına ulaşabilir ve hem Türkiye hem de dünyadaki son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, Corona canlı haritası!

    15 Mart Pazar Korona son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı?

    Korona son durum nedir? Corona virüs canlı haritası Türkiye'de vakaları araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs etkisini genişleterek sürdürüyor. Türkiye'de de ilk vakalar görülmeye başlandı. Dünya genelinde vaka sayısı 150 bine ulaştı. Ölen sayısı ise 5,500'ü geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamalara göre; Türkiye'de kaç kişide Corona var sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizden corona virüs canlı haritasına ulaşabilir ve hem Türkiye hem de dünyadaki son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, Corona canlı haritası!

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 15 Mart Pazar Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı? Corona (Korona) virüs canlı yayın haritası!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri