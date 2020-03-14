Uzaktan eğitime Telekom desteği

Türk TelekomCEO'su Ümit Önal, hükümetin online eğitim kararına her türlü desteği vermek için hazır olduklarını belirterek, "Türk Telekom mobil abonelerine; EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek" dedi.
Türk TelekomCEO'su Ümit Önal,hükümetin onlineeğitim kararına hertürlü desteği vermekiçin hazır olduklarınıbelirterek, "TürkTelekom mobilabonelerine; EBAçevrimiçi sosyaleğitim platformukullanımlarında3GB internet hediyeedilecek" dedi.
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