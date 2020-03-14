Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Uzaktan eğitime Telekom desteği

    'su , hükümetin kararına her türlü desteği vermek için hazır olduklarını belirterek, "Türk Telekom mobil abonelerine; çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB hediye edilecek" dedi.

    Uzaktan eğitime Telekom desteği
    CEO'su Ümit Önal, hükümetin online eğitim kararına her türlü desteği vermek için hazır olduklarını belirterek, "Türk Telekom mobil abonelerine; çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB hediye edilecek" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Uzaktan eğitime Telekom desteği
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri