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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 09:48
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    • 14.03.2020 09:48
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    nedir? Corona (Korona) virüs canlı harita! Türkiye’de kaç kişide var?

    Corona (Korona) virüs canlı harita vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye’de kaç kişi Korona oldu? Tüm dünyada etkisini sürdüren Corona virüs vakası ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 150 bine yaklaşırken hakkında araştırma yapılıyor. Son yapılan açıklamalara göre Türkiye’de vaka sayısı 5’e yükseldi. Vaka sayısının yükselmesinin ardından gözler sı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte haritada son durum!

    Korona son durum nedir? Corona Korona virüs canlı harita!

    Corona virüs canlı harita gündeme oturdu. Korona son durum hakkında vatandaşlar yoğun bilgi almak isterken, Türkiye'de kaç kişi Korona oldu sorusuna yanıt aranıyor. Coroan virüs canlı güncel haritası ölü sayısını ve son vakaları takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Dünya genelinde açıklanan son rakamlara göre İtalya başta olmak üzere birçok ülkede ölü sayısı artıyor. Çin ise hastalığın kontrolünde büyük ilerleme kaydetti. İşte, Corona virüs canlı haritası!

    CORONA VİRÜS HARİTA!

    TEK TEK KAPILARINI KAPATIYORLAR

    KOLOMBİYA

    Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Venezuela ile sınır kapılarını kapadı. Kolombiya lideri Ivan Duque, son 14 gün içerisinde Avrupa ve Asya'da bulunmuş olan turistlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu. Son 14 gün içerisinde Avrupa ya da Asya'ya gitmiş olan Kolombiyalıların döndüklerinde kendilerini karantina altına alması istendi.

    Kolombiya'nın aldığı bu karar, son yılların en büyük ekonomik krizini yaşayan Venezuela'nın tepkisini çekti. Son yıllarda 1.7 milyon Venezuela'nın Kolombiya'ya gittiğini hatırlatan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriquez, bu karara tepki gösterdi.

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