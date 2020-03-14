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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 Gazete
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    ’da kura zamanı! , , kuraları ne zaman çekilecek?

    Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. Hazine ve 'nın desteğiyle tarafından yürütülen 221 proje için kuralar açıklanan takvime göre çekilirken, sıra 'a geldi. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası haftaya yapılacak. İlk kura 'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 'ta gerçekleştirilecek. Kura çekimi 'deki 3 bin 750 konut için , 'deki 500 konut için de 'ta yapılacak.



    Vatandaşı     kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kuralar açıklanan takvime göre çekilirken, sıra İstanbul'a geldi. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası haftaya yapılacak. İlk kura Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak.

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    Haberler Ekonomi İstanbul’da kura zamanı! TOKİ Tuzla, Arnavutköy,Başakşehir kuraları ne zaman çekilecek?
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