DenizBank’a 14 ödül birden

Denizbank, iş dünyasının küresel ölçekteki saygın ödül organizasyonlarından Stevie Awards tarafından 14 ödüle layık görüldü. Banka, 40'ın üzerinde ülkeden katılımın olduğu yarışmada 3'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12 ödül kazandı.
Denizbank, iş dünyasının küresel ölçekteki saygın ödül organizasyonlarından Stevie Awards tarafından 14 ödülelayık görüldü. Banka, 40'ın üzerinde ülkeden katılımın olduğu yarışmada 3'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12 ödül kazandı.
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