DenizBank’a 14 ödül birden

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iş dünyasının küresel ölçekteki saygın ödül organizasyonlarındantarafındanBanka, 40'ın üzerinde ülkeden katılımın olduğu yarışmada 3'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12 ödül kazandı.