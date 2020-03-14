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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 Gazete
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    ’a 14 ödül birden

    , iş dünyasının küresel ölçekteki saygın ödül organizasyonlarından tarafından 14 ödüle layık görüldü. Banka, 40'ın üzerinde ülkeden katılımın olduğu yarışmada 3'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12 ödül kazandı.

    DenizBank’a 14 ödül birden
    Denizbank, iş dünyasının küresel ölçekteki saygın ödül organizasyonlarından Stevie Awards tarafından 14 ödüle layık görüldü. Banka, 40'ın üzerinde ülkeden katılımın olduğu yarışmada 3'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12 ödül kazandı.

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