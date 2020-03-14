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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 15:46
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    • 14.03.2020 16:49
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    Türkiye'de kaç kişide var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vakası var mı? Canlı harita...

    Türkiye'de kaç kişide var sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dün akşam saatlerinde son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından gözler İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vakası var mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, koronavirüs hangi ilde görüldü? İşte koronavirüs canlı haritası...

    Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var?

    Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var sorusu gündemde yer alıyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bugüne kadar İtalya, İran gibi birçok ülkede görülen koronavirüsünün son olarak Türkiye'de de görüldüğü açıklandı. Türkiye'de ilk Corona virüs hastasının görülmesinin ardından, gözler koronavirüs vakalarının hangi ilde olduğuna çevrildi. İşte dünya geneli Corona virüs haritası

    CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı.

    CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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