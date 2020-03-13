Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri koronavirüs vakası var mı? Corona virüs hangi il ve ilçede çıktı?

Corona virüs hangi il ve ilçede çıktı sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri'de koronavirüs vakasının olup olmadığı merak ediliyor. Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var sorusunun yanıtına çevrildi.

CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı.

BURSA, İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KAYSERİ KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.