TOKİ İstanbul kura çekilişi iptal mi? TOKİ son dakika flaş açıklamasının ardından başvuru yapan yüzbinlerce kişi TOKİ İstanbul kura çekilişi yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında her gün yeni bir il ve ilçe için kura çekilişi yapılıyor. Merakla beklenen İstanbul çekilişleri ise 16-20 Mart tarihlerinde yapılacaktı. Koronavirüs nedeniyle birçok etkinlik iptal edilirken, TOKİ çekilişlerinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi iptal mi? İşte yanıtı!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ İPTAL Mİ?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti.

TOKİ'den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.