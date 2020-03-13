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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:03
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    • 13.03.2020 10:14
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    Son dakika: Sanayi üretimi ocakta arttı

    Son dakika haberi... Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor. 'nun () verilerine göre, Türkiye genelinde sanayi üretimi Ocak ayında, yıllık bazda yüzde 7.9 yükseldi.

    Ekonomiden sevindiren haber! Yüzde 7,9 arttı
    'nun () verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, sektörü endeksi yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.2 yükseldi.

    TÜİK sanayi üretimi verilerinde yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor.

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