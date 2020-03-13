Öğrenci evi alana KDV indirimi

Sektörde yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, geçen yıl hayata geçirilen ve gayrimenkul satışlarını olumlu yönde etkileyen KDV oranının düşürülmesine yönelik uygulamayı devam ettirme kararı aldı. Kampanya çerçevesince Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinden öğrenci evi alan yatırımcılar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek.
Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Ay boyunca geçerli olacak kampanya çerçevesinde yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 10'unu biz karşılayacağız. Yatırımcılarımız ise yalnızca yüzde 8 KDV ödeyecek" dedi. Kocaeli ve Düzce'deki projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa'da peşin ödemeye indirim fırsatları sunulduğunu söyledi.
Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Ay boyunca geçerli olacak kampanya çerçevesinde yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 10'unu biz karşılayacağız. Yatırımcılarımız ise yalnızca yüzde 8 KDV ödeyecek" dedi. Kocaeli ve Düzce'deki projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa'da peşin ödemeye indirim fırsatları sunulduğunu söyledi.
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