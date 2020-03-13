Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    alana indirimi

    Sektörde yeni bir yatırım modelini hayata geçiren 'in yatırım amaçlı projesi Univa, geçen yıl hayata geçirilen ve gayrimenkul satışlarını olumlu yönde etkileyen oranının düşürülmesine yönelik uygulamayı devam ettirme kararı aldı. Kampanya çerçevesince ve 'deki Univa projelerinden öğrenci evi alan yatırımcılar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek.

    Öğrenci evi alana KDV indirimi
    Sektörde yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı projesi Univa, geçen yıl hayata geçirilen ve gayrimenkul satışlarını olumlu yönde etkileyen oranının düşürülmesine yönelik uygulamayı devam ettirme kararı aldı. Kampanya çerçevesince Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinden öğrenci evi alan yatırımcılar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek.



    'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Ay boyunca geçerli olacak kampanya çerçevesinde yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 10'unu biz karşılayacağız. Yatırımcılarımız ise yalnızca yüzde 8 KDV ödeyecek" dedi. ve 'deki projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa'da peşin ödemeye indirim fırsatları sunulduğunu söyledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Öğrenci evi alana KDV indirimi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri