Haciz kararı olan vatandaşlar, e-Devlet kanalı aracılığıyla sorgulamalarını birkaç adımda tamamlayabilirler. e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak e-Haciz sayfası oluşturulmuştur. Vatandaşlar kimlik doğrulama adımlarını geçtikten sonra istenilen bilgileri ekleyerek haciz sorgulamalarını internet üzerinden yapabilecekler. Devlet, vadesi geçen vergi borçlarını tahsil etmek için elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirebilir. Elektronik ortamda yürütülen icra işlemlerinde borçlu kişilerin banka hesabı, gayrimenkul, araba ve diğer mal varlıklarına bloke konulabilir.

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