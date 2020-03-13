Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.03.2020 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2020 13:25
    ABONE OL

    Borcu olanlar ve alacaklar dikkat! Artık aileden gizli borçlanma yapılamayacak

    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-Devlet kapısındaki işlemlerin sayısı her geçen gün artmaya başlamıştır. Tüm kamusal işlemlerin tek bir çatı altında toplanması ve vatandaşların kişisel bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmesi için e-Devlet sistemi geliştirilmiştir. Artık vatandaşlar, kendilerine uygulanan haciz kararına dair bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Peki haciz kararı sorgulaması nasıl yapılır? Kimler haciz sorgulaması yapabilir? Haciz sorgulaması için gerekli olan bilgiler nelerdir? İşte, haciz sorgulamasına ilişkin merak edilen bütün bilgiler… Aynı zamanda Yargıtay senet borcu bulunan lunun annesine haciz ihbarname gönderebileceğini hükmetti.

    Borcu olanlar ve borç alacaklar dikkat! Artık yapılamayacak

    Haciz kararı olan vatandaşlar, e-Devlet kanalı aracılığıyla sorgulamalarını birkaç adımda tamamlayabilirler. e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak e-Haciz sayfası oluşturulmuştur. Vatandaşlar kimlik doğrulama adımlarını geçtikten sonra istenilen bilgileri ekleyerek haciz sorgulamalarını internet üzerinden yapabilecekler. Devlet, vadesi geçen vergi borçlarını tahsil etmek için elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirebilir. Elektronik ortamda yürütülen icra işlemlerinde borçlu kişilerin banka hesabı, gayrimenkul, araba ve diğer mal varlıklarına bloke konulabilir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Borcu olanlar ve borç alacaklar dikkat! Artık aileden gizli borçlanma yapılamayacak
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri